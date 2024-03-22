التحقيق مع 9 أطباء قلبية في حلب بتهمة محاولة القتل

تم الكشف عن صدور مذكرة توقيف قضائية ضد 9 أطباء قلبية في حلب، وفقًا للصحفي السوري “رضا الباشا”.

وأشار الباشا عبر صفحته على فيسبوك إلى أن هؤلاء الأطباء يواجهون اتهامات بمحاولة القتل العمد، وسرقة المال العام، نتيجة لاستخدامهم أدوات طبية معقمة في عمليات قثطرة القلب، وبعد ذلك إعادة استخدامها.

وأشار الباشا إلى عدم وجود تعليق من نقابة الأطباء في حلب بخصوص هذه القضية، على الرغم من تداولها منذ أسبوع.

وأوضح أن بين الأطباء المطلوبين أسماء أطباء بارزين ومقربين من مسؤول بارز في حلب، وقد تمت ملاحقة مقربين منه سابقًا بتهم خدمية.

وأشارت وزارة الصحة في بيان سابق إلى أنها ستحاسب أي قضية تؤثر على الأمن الصحي، وذلك بعد ضبط ممارسات غير قانونية في مشفى خاص في حلب، بما في ذلك تعقيم أسلاك القثطرة وإصدار فواتير وهمية.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات لا تعكس سلوك المؤسسات بأكملها.

وصرح مدير صحة حلب، زياد حج طه، بأن المديرية ضبطت مجموعة من الأطباء في مشفى خاص يقومون بإعادة استخدام مستهلكات القثطرة المعاد تعقيمها، وإصدار فواتير وهمية.

وأكد أن الجميع اعترف بذلك.



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