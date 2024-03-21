مصدر: اجتماعات اللجنة الدستورية السورية قد تنعقد في السعودية

صرح مصدر دبلوماسي في دمشق أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، قد أطلق فكرة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في العاصمة السعودية الرياض، نظرًا لتعثر عقد جولة جديدة منها بسبب عدم التوافق على مكان الاجتماع.

وقد زار بيدرسون العاصمة دمشق مؤخرًا في زيارة هي الأولى من نوعها خلال العام الجاري، ضمن جهوده لإحياء مسار اللجنة الدستورية. ووفقًا للمصدر الدبلوماسي، فإن بيدرسون اقترح نيروبي عاصمة كينيا لعقد الجولة التاسعة للجنة الدستورية، ولكن موسكو عارضت الفكرة واقترحت بغداد بدلاً من ذلك، بينما رفضت الولايات المتحدة هذا الاقتراح.

وأوضح المصدر أن دعوة بيدرسون لعقد الجولة في جنيف في 22 نيسان المقبل لا يمكن قبولها، حيث رفض الرئيس المشترك للجنة الدستورية الصغيرة، أحمد كزبري، هذا الموعد مشيرًا إلى ضرورة التوافق على المكان أولاً.

وبالنسبة لوضع اللجنة الدستورية، فإن بيدرسون طرح فكرة استئناف اجتماعاتها في الرياض، ويمكن تحقيق ذلك إذا وافقت جميع الأطراف وفقاً لموقع سناك سوري.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أعرب عن دعمه لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية المتوقفة منذ حزيران 2022، على الرغم من أنها تديرها وتراقبها الحكومة السورية دون تدخل خارجي.

