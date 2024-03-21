مصادر : خطوة جديدة إلى الأمام في مسار تطبيع العلاقات السورية – العربية

تم الكشف في بيان صادر بعد اجتماع في الرياض بين وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، عن التحضيرات لانعقاد اجتماع لجنة الاتصال العربية، حيث وُصِفت هذه التحضيرات بالجيدة، ومن المقرر أن يُعقَد الاجتماع في بغداد.

مصادر دبلوماسية عربية أفادت بأنه تم بذل جهود دبلوماسية خلال الفترة الماضية لتحضير ثاني اجتماعات لجنة الاتصال العربية، والتي استضافتها القاهرة في العام الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الحرب في غزة وعوامل أخرى كانت السبب في تأخر انعقاد اللجنة، لكن الأجواء الممتازة وخاصة بعد زيارة وزير الخارجية السوري للرياض، ساهمت في دفع هذه الجهود إلى الأمام وتحديد موعد للاجتماع.

ووصفت المصادر زيارة المقداد للرياض بالناجحة جدًا، حيث تم خلالها مناقشة جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة على حرص الجانب السوري على تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات في المنطقة.

وأكدت المصادر أن الاجتماع القادم للجنة الاتصال العربية سيعقد في الثامن من مايو المقبل، مع توقع حضور جميع وزراء الخارجية للدول المعنية بهذه اللجنة، مشيرة إلى توقعات بنتائج إيجابية خلال الاجتماع وخطوة إيجابية في تطبيع العلاقات السورية – العربية.

تتكون اللجنة من وزراء خارجية سورية والأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتم الإعلان عن تشكيلها في مايو 2023.



الوطن