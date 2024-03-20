وزير الصناعة : المرسوم التشريعي رقم (11) سيحقق مرونة وفعالية في الأداء

أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أن هناك خطوات مهمة قادمة يتم العمل عليها بعد إصدار المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2024 المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية التي حلت محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، موضحاً أن الوزارة قامت بتشكيل فرق عمل من كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لإعداد الميزانية الافتتاحية لهذه الشركة.

ولفت الوزير إلى أنه وعلى التوازي مباشرة تقوم الفرق المختصة في مديرية التنمية في الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التنمية بإعداد الهيكل التنظيمي لهذه الشركة والملكيات العددية، وذلك ضمن مسار إعادة الهيكلة وتطوير البنى الإدارية لمؤسسات الدولة.

وأشار الوزير جوخدار إلى أنه يتم العمل لإنجاز هذه الأمور وإطلاق الشركة العامة للصناعات النسيجية بأقصى سرعة ممكنة والتي تهدف إلى كفاءة وجودة المواد الأولية والإنتاج النهائي من خلال تطوير الأصناف الحالية وتمكين الشركة من القدرة على إنتاج أصناف ومنتجات جديدة، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية وإيجاد فرص تنمية جديدة في الصناعات النسيجية.

وقال الوزير: عملياً لدينا مشروعات أخرى يتم العمل عليها وهي متعلقة بدمج الشركة العامة للصناعات الغذائية والشركة العامة للسكر لإطلاق شركة جديدة تسمى الشركة العامة للصناعات الغذائية وهي قيد الدراسة حالياً.. وحول أهمية الدمج قال: إن مشروع دمج الشركات التي تعتمد على تشابه الاختصاص والنشاط الصناعي سيحقق مرونة وفاعلية في الأداء ويضمن السرعة في اتخاذ القرار، موضحاً أن دمج الشركات الغذائية سوف يسهم في رفع جودة المنتجات وإيجاد فرص نمو جديدة

الوطن