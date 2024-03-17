حصيلة ضحايا فطر الكمأة تتجاوز الـ60 شخصاً منذ بداية شباط الفائت

ارتفعت حصيلة ضحايا موسم “فطر الكمأة”، إلى 63 حالة وفاة و32 إصابة حتى الآن، وذلك إما بسبب انفجار ألغام أرضية، وإما جراء هجمات تنفذها مجموعات مسلحة يرجّح أنها تابعة لتنظيم “داعش”.

وأكد مدير الصحة في محافظة الرقة الدكتور غياث الحمود أنه توفي أمس السبت 12 شخصاً، وأُصيب 8 آخرين نتيجة انفجار لغم في منطقة “رجم العجوز”، جنوبي مدينة “معدان”، بريف الرقة الشرقي، مشيراً إلى أن حالات الإصابة نقلت إلى مشافي مدينة الرقة ونقطة إسعاف قرية “البوحمد”.

وأكدت مصادر محلية أن شاحنة كانت تقل 22 شخصاً تعرضت سابقاً لانفجار لغم أرضي في منطقة البادية، مشيرة إلى أن هذه الحادثة هي ثاني أكبر حادثة في سوريا بين الحوادث التي استهدف جامعي فطر الكمأة، وكانت أكبر حادثة في 25 شباط الفائت إذ توفي حينها 14 شخصاً نتيجة انفجار لغم أرضي بشاحنة كانت تقلهم جنوب بلدة الرصافة.

وتشهد بوادي الرقة ودير الزور وحمص وحماة، حوادث واستهدافات تطال المدنيين الذين يجمعون فطر الكمأة، وتعد مناطق “جبل البشري – هريبشة – كباجب”، من أكثر المناطق التي شهدت حوادث انفجار ألغام وهجمات مسلحة ضد جامعي فطر الكمأة، وعلى الرغم من خطورتها ما تزال هذه المناطق مقصداً لـ “جامعي الكمأة”.

وأكدت مصادر ميدانية أن عناصر الجيش السوري المنتشرة في مناطق البادية تحاول منع المدنيين من الاقتراب باتجاه المناطق الخطرة التي يُتوقع وجود ألغام أرضية فيها، لكن غالبية جامعي الكمأة يتجهون إلى مناطق بعيدة عن نقاط الجيش ويحاولون الوصول عبر طرقات ترابية إلى المناطق التي يكثر فيها وجود “فطر الكمأة”.

وأفادت مصادر ميدانية بأن خلايا تنظيم “داعش” فخخت ولغمت مجدداً بعض الطرق، الأمر الذي يزيد من احتمالية ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الموسم الحالي.

ويمتد موسم جمع فطر الكمأة من بداية شهر شباط وحتى أواخر شهر نيسان، وكان العام الماضي قد شهد تسجيل 112 وفاة على الأقل، كان من بينهم 53 في مجزرة ارتكبها تنظيم “داعش” شرقي مدينة السخنة بريف حمص، في الـ17 من شهر شباط 2023، بينما سجل العام 2022 وفاة 98 شخصاً في حوادث متفرقة خلال بحثهم عن “الكمأة”.

وأفادت مصادر بأن أسعار فطر الكمأة هذا العام تجاوزت عتبة الـ400 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد لبعض الأصناف.

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