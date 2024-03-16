بيان أميركي بريطاني ألماني فرنسي : لا تطبيع أو إعادة إعمار في سورية

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا رفضها التطبيع مع السلطات السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد ورفع العقوبات عن سورية، حتى يتم تحقيق “تقدم جوهري نحو الحل السياسي”.

وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية هذه الدول، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لبدء الأزمة السورية.

أكد البيان على ضرورة أن يكون الحل السياسي للأزمة السورية تحت إشراف وقيادة السوريين، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشيرًا إلى أن هذا الحل يعتبر الآلية الوحيدة التي يمكنها تحقيق السلام المستدام للشعب السوري.

كما أشار البيان إلى أن الظروف الآمنة والكريمة والطوعية لعودة اللاجئين إلى سورية لم تتحقق بعد، ودعا الحكومة السورية إلى اتخاذ الإصلاحات اللازمة لـ “حماية حقوق الإنسان والحريات والكرامة للجميع”.

ورحب الوزراء بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن بعقد اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف في أبريل المقبل، داعين جميع الأطراف إلى قبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة.



RT