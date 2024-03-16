استثمر 3 آلاف دولار وربح 33 مليون في عملة مشفرة هزلية.. هذه قصته!

كشف حساب “Look on Chain”، المتخصص في تتبع شبكات البلوكشين للعملات المشفرة، على منصة X، عن قصة استثمار مدهشة لأحد المستثمرين.

حيث تمكن هذا المستثمر من تحقيق أرباح هائلة تجاوزت 11000 ضعف حجم الاستثمار الأصلي، بعد اقتنائه لعملة مشفرة هزلية تسمى “PEPE”.

بدأت هذه القصة عندما أنفق هذا الشخص مبلغاً قدره 3000 دولار فقط لشراء 4.9 تريليون دولار من عملة PEPE، قبل أقل من عام.

ومن ثم، تحول هذا الاستثمار البسيط إلى ثروة هائلة تصل قيمتها إلى 32.8 مليون دولار في الوقت الحالي.

باع المستثمر جزءاً من حصته بقيمة 2 مليون دولار، ولكنه لا يزال يمتلك 4.15 تريليون دولار من عملة PEPE، وهو يحتل المرتبة الثالثة عشرة بين مالكي هذه العملة المشفرة.

إجمالاً، فقد بلغت أرباحه من PEPE ما يقارب 32.8 مليون دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير أداء بيتكوين خلال الشهر الماضي.

حيث ارتفعت قيمة PEPE بنسبة 690% خلال الثلاثين يوماً الأخيرة فقط، مما جعله يحقق عائدًا بلغ 11.077 ضعف حجم الاستثمار الأصلي.