سوري ينهي حياة زوجته في النبطية بلبنان ويلوذ بالفرار

أفادت وسائل إعلام لبنانية بإقدام لاجئ سوري على قتل زوجته ذبحاً داخل شقة في منطقة النبطية جنوبي لبنان، قبل أن يلوذ بالفرار.

وذكرت مصادر محلية أن اللاجئ السوري (38 عاماً)، أقدم صباح الأربعاء على ذبح زوجته (33 عاماً)، داخل شقة يقطنانها في محلة “مرج حاروف” بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

وأضافت المصادر أن عناصر من قوى الأمن اللبناني التي حضرت إلى المكان، وأفادت بفرار الزوج عقب ارتكابه الجريمة على خلفية إشكال وقع بينه وبين الزوجة.

وأوضحت المصادر بأن القوى الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وبدأت بعملية بحث عن الجاني.

ويشهد لبنان ارتكاب العديد من جرائم القتل بحق اللاجئين السوريين، ففي أيلول الماضي، عثرت السلطات اللبنانية على جثتين لرجل وسيدة يحملان الجنسية السورية، قُتلا ذبحاً داخل غرفة لمنتجع سياحيّ في قضاء جبيل، شمال العاصمة بيروت.