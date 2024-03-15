فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق يلقي القبض على شخص ويضبط بحوزته قطعة أثرية نقدية تعود للعصر الأموي

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق حول قيام شخص بعرض قطعة نقدية ذهبية أثرية للبيع بمبلغ وقدره ستون ألف دولار أمريكي.

وبعد التحري قام الفرع المذكور بإلقاء القبض عليه وتبين أنه يدعى (محمد . م) وضبط بحوزته القطعة النقدية المذكورة ،وتم إحضاره إلى مركز الفرع وإرسال القطعة النقدية إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف في دمشق لإجراء الخبرة الفنية عليها حيث تبين أنها قطعة نقد ذهبي أثري يعود للعصر الأموي ومدون عليه صك بعام ( 97 ) هجري، وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بأنه عثر على القطعة النقدية في مدينة تدمر.

تم تسليم القطعة النقدية إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف وتقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.