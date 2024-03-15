ضبط مجموعة أطباء وفنيين يعيدون استخدام مستهلكات القسطرة لمرضى مختلفين في حلب

كشف مدير الصحة في حلب زياد حاج طه عن تمكن المديرية من ضبط مجموعة من الأطباء في أحد المشافي الخاصة يعيدون استخدام مستهلكات القسطرة المعاد تعقيمها لعدد من المرضى.

وفي التفاصيل قال مدير الصحة: خلال جولات الرقابة لعناصر الرقابة على المشافي: رصدنا في أحد المشافي الخاصة جهة تقوم بتسويق مستهلكات قسطرة معاد تعقيمها.

ولدى التدقيق والمتابعة للموضوع من مديرية الصحة بإشراف ومتابعة وزير الصحة، تبين أن هناك فنيين و6 أطباء يقومون بإعادة استخدام مستهلكات القسطرة لمرضى مختلفين بأمراض خطيرة، إضافة إلى قيام الأطباء والمشفى بإرسال فواتير وهمية لصرفها لدى الجمعيات الخيرية.

وأضاف: بالتعاون مع إحدى الجهات التي قامت بالتحقيق في القضية اعترف الجميع بقيامهم بذلك، ولدى سؤال اللجنة الفنية المخابر أكدت أنه لا يجوز إعادة تعقيم هذه المستهلكات مطلقاً لأنه يمكن أن تنقل أمراضا خطيرة بين المرضى.

وأشار حاج طه إلى أن هؤلاء الفاعلين اعترفوا بأنهم قاموا بتسويق تلك المستهلكات في مخابر خاصة أخرى إضافة إلى المشفى الخاص الذي تم ضبطه لتحقيق أرباح فاحشة بين قيمة القسطرة الجديدة والمستهلكة.

وتمت إحالة الفاعلين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

الوطن أون لاين - محمود الصالح