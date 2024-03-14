وزير الكهرباء مبشرا : لن يتغير التقنين في رمضان !

14-03-2024

وزير الكهرباء مبشرا : لن يتغير التقنين في رمضان !

أعلن وزير الكهرباء، غسان الزامل، أن العام 2024 سيشهد تقدمًا كبيرًا في مجال الكهرباء بفعل إنشاء محطات توليد طاقة متجددة من قبل مستثمرين سوريين.

وتوقع زيادة في ساعات التغذية الكهربائية في المستقبل بسبب تغيرات المناخ.
وأشار إلى أن التقنين الحالي سيظل كما هو خلال شهر رمضان، ما لم يحدث تحسن في الطقس.

وأوضح أن التقنين تحسن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانتهاء أعمال الصيانة للمحطات.

وأكد أن تكلفة الكيلو واط الساعي تبلغ حوالي 2000 ليرة، مع تثبيت تسعيرة الشريحة الأولى للمواطنين عند 10 ليرات على المدى القريب.


صاحبة الجلالة

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