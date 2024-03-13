إتفاق على بيع الألبان و الأجبان بأرخص من التسعيرة التموينية والسبب: 

كشف نائب رئيس جمعية الألبان والأجبان بدمشق أحمد السواس، أن الحرفيين اتفقوا على بيع الألبان والأجبان بسعر أخفض من التسعيرة التموينية بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن انخفاض سعر الحليب ساعد الحرفيين على اتخاذ هذه الخطوة.

وأكد السواس أن سعر الحليب ومشتقاته سيبقى مستقراً خلال شهر رمضان المبارك ولن يشهد أي ارتفاع يذكر، مع وجود أمل بأن تشهد الأسعار انخفاضاً خلال الأيام المقبلة إن مر فصل الربيع من دون حدوث صقيع لاسيما في خط البادية.

وأشار السواس إلى أن الإقبال على شراء الحليب ومشتقاته نهض قليلاً بالتزامن مع دخولنا في شهر رمضان، متوقعاً أن يعود الإقبال على الشراء إلى الانخفاض تدريجياً.

وحسب نائب رئيس الجمعية فإن انخفاض سعر الحليب ومشتقاته مع قرار الحرفيين بكسر التسعيرة التموينية وصل إلى حوالي 10 بالمئة، اذ يباع سعر كيلو اللبن بمبلغ 8 آلاف ليرة، وسعر كيلو اللبنة فريش البقرية بـ29 ألف ليرة، وكيلو الجبنة البلدية الغنم بسعر 37 ألف ليرة، أما الجبنة البقر فسعر الكيلو حالياً 35 ألف ليرة، ويباع كيلو حليب الأبقار بسعر 7500 ليرة.