حملات لترحيل سوريين من مصر.. محام يكشف

تشهد مصر في الفترة الأخيرة حملات تحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف اللاجئين السودانيين والسوريين.

وقد قام المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، بتقديم بلاغات إلى النائب العام ضد أصحاب حسابات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانوا يحرضون على استخدام العنف ضد هؤلاء اللاجئين ويطالبون بترحيلهم من البلاد.

وفي تصريحات للعربية.نت، أكد العوضي أن هناك حوالي 100 حساب يتبعون نفس الممارسات، وتُعرف هذه الحسابات بـ “الذباب الإلكتروني”.

وقد أشار إلى إمكانية تمويل تلك اللجان وتخصصها لشن هجمات على السودانيين والسوريين المقيمين في مصر.

وأكد العوضي أن الشباب الذين يقفون وراء هذه الحملات قد يجهلون دور وتاريخ بلادهم، وقد يشكلون تهديدًا للأمان القومي المصري.

وفي ضوء ذلك، يرى أن هناك حاجة إلى تدخل سريع من قبل الأجهزة الأمنية لتفادي تداول أي إشاعات أو استفزازات تؤدي إلى جرائم ضد المقيمين في مصر.

يجدر بالذكر أن مصر تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، حيث يقدر عددهم بمئات الآلاف. تشير إحصائيات مفوضية اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو نصف مليون سوداني وأكثر من مئة وخمسين ألف لاجئ سوري.