القبض على قتلة المغدور (محي الدين ) في حمص

تم إبلاغ قسم شرطة البياضة في حي السبيل بحمص بوجود جثة لرجل في العقد السابع من العمر، تم العثور عليها في منزله بحي السبيل في حمص.

وهرعت فرقة من الشرطة إلى الموقع فوراً، وتبيّن أن الرجل المتوفى هو محي الدين. ح. بعد إجراء الفحص الطبي والتحقيق القضائي، بدأت السلطات في التحقيق والبحث عن الجناة.

تركزت الشكوك على شخص يدعى جعفر. أ، وتم اعتقاله، حيث تم العثور بحوزته على 55 حبة كبتاغون مخدرة.

وخلال التحقيق معه، اعترف جعفر بأنه وصديقه حسام. ر قاموا بارتكاب الجريمة وسرقة مبلغ نقدي وأغراض شخصية من منزل المجني عليه، نتيجة لخلافات شخصية.

قام جعفر بالاتصال بحسام والاتفاق معه على الانتقام، حيث حضرا إلى منزل المجني عليه، وقام حسام بقتله خنقاً، ثم أخذا هاتفه المحمول والأشياء التي لامساها لإخفاء الأدلة، ووضعوها في حقيبة وجدت في منزله، تحتوي على أوراق ومفاتيح ومبلغ نقدي.

تمت استعادة جزء من المسروقات، وسيتم تقديم جعفر وحسام أمام القضاء لمحاكمتهما بناءً على الأدلة المتوفرة وفقاً لوزارة الداخلية السورية.