الأبواب السياسية فتحت.. ماذا دار في لقاء الرئيس الأسد ووفد الفنانين؟

التقى الرئيس بشار الأسد، بمجموعة من الفنانين، وجرى خلال اللقاء حوار عن صناعة الدراما وتحديات الإنتاج، ودَور الأعمال الدرامية حالياً داخل المجتمع، وسبل تطويرها بعد رفع الحظر عنها مدفوعة بتطبيع العلاقات السياسية مع عدد من الدول العربية.

وجرى اللقاء الذي في قصر المهاجرين بالعاصمة دمشق، تناول أيضاً التحديات التي تعترض الدراما بشقيها الفني والإنتاجي وسبل تجاوز هذه التحديات، كما استمع الرئيس الأسد من الحاضرين إلى أفكار وطروحات يمكن لها أن تخدم هذه الصناعة.

المخرجة رشا شربتجي لفتت إلى أن الرئيس الأسد أبدى اهتمامه ودعمه الكامل لقطاع الدراما، وأكد أن للدراما تأثيراً كبيراً في المجتمع.

وأضافت أن الرئيس تحدث “عن الأبواب السياسية التي كانت مغلقة ومشكلات الحصار والمقاطعة”، وأشار في الوقت نفسه إلى أن “هذه الأبواب فُتحت، وأن علاقاتنا تطورت مع كثير من البلدان، ما يفتح المجال للتعاون في مجال الدراما وغيره من المجالات”.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش كيفية تسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية لدخول قطاع الإنتاج الدرامي من خلال سن قوانين تحمي رأس المال، إضافة إلى طرح مجموعة من المقترحات منها دراسة موضوع الرقابة، وإنشاء منصات واستديوهات ومحطات تلفزيونية، إلى جانب استعراض الأولويات والخطط القريبة والبعيدة، ودراسة أن تكون الحكومة السورية شريكة في الاستثمار الدرامي وأن تكون داعمة فيه إلى أبعد الحدود.

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق إلى بعض المشكلات الاقتصادية والعقوبات المفروضة على سورية، وكيفية مواجهتها وتجاوزها، “مع التأكيد على سعي الدولة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير كامل مقومات الحياة”.

بدورها، قالت الممثلة سوزان نجم الدين، إن اللقاء مع الرئيس الأسد “اتسم بالصدق والشفافية والوضوح”.

وأضافت أن الرئيس الأسد “أبدى وقوفه التام إلى جانب صنّاع الدراما، واستمع إلى كل المشكلات التي تصادفهم بهدف دفع العجلة الدراما إلى الأمام، لما للدراما أهمية كبيرة على اعتبارها مرآة حقيقية لوجه سورية الحضاري”، على حد قولها.

وظهر في الصور التي نشرت كل من الممثلات والممثلين : بسام كوسا، وتيم حسن، وسامر إسماعيل، وسوزان نجم الدين، ونادين تحسين بيك، وعباس النوري، وباسم ياخور، وخالد القيش، وقصي خولي، وفادي صبيح، ومحمود نصر.

كما ظهر في المقطع المصوّر كل من مخرجي الدراما السورية : رشا شربتجي وسامر برقاوي والمثنى صبح، إضافة إلى الموسيقي والملحن طاهر مامللي.



وكالات