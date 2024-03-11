دول عربية وإسلامية تعلن يوم الاثنين أول أيام شهر رمضان

أعلنت دول عربية إسلامية من بينها سوريا، الاثنين، أول أيام شهر رمضان مبارك بعد ثبوت رؤية الهلال، بينما أعلنت دول آخرى أن الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأول أيام شهر رمضان الثلاثاء.

وأعلن المجلس العلمي الفقهي السوري أن يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان، كما قالت الوكالة السعودية أنّ الاثنين أول أيام شهر رمضان، بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان .

كما أقرت السودان، وديوان الوقف السني العراقي، اليمن، مصر، فلسطين، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات ودار الفتوى اللبنانية، أن يوم غد الاثنين أول أيام شهر رمضان.

في المقابل، أعلنت أستراليا أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان والاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وكانت أول دولة تستطلع الهلال.

وأعلنت كذلك كل من وكالة عمان، والمرجع الشيعي العراقي، ودول: الأردن، إيران، إسبانيا، أستراليا، سنغافورة، إندونيسيا، ماليزيا، بروناي والدول التي يصادف يوم أمس الأحد 28 شعبان وهي الهند، باكستان وبنجلاديش، أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان.

ويتفاوت مطلع رمضان من دولة لأخرى نتيجة اعتماد كل بلد على رؤية الهلال من عدمه مع غروب شمس يوم 29 شعبان، فإذا تعذرت الرؤية احتسب الشهر الهجري كاملاً 30 يوماً ويبدأ رمضان في اليوم التالي.