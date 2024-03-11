جامعة دمشق تدخل ضمن التصنيف الإسلامي للجامعات كأول جامعة سورية

دخلت جامعة دمشق التصنيف الإسلامي للجامعات ISC ضمن نسخة العام الحالي، لتكون أول جامعة سورية تدخل ضمن هذا التصنيف.

وأوضحت الجامعة، في بيان عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنها دخلت ضمن النطاق 351-400 من التصنيف، واستفادت لدخولها من زيادة عدد الأوراق العلمية المنشورة والمفهرسة ضمن قاعدة البيانات المذكورة.

وأشارت جامعة دمشق إلى أن “التصنيف الإسلامي للجامعات يعتمد أربع معايير رئيسية وهي الأوراق العلمية المنشورة ضمن قاعدة بيانات Web of Science، والمعيار التعليمي المعتمد على جودة التعليم في الجامعة، والمعيار الدولي، إضافة للمعيار الأخير المرتبط ببراءات الاختراع العالمية”.

يذكر أن تصنيف جامعة دمشق تحسن في تصنيف العالمي QS أيضاً ليصبح بالمدى الممتد بين 1201 – 1400 بعد أن كانت في المدى الأخير من هذا التصنيف.