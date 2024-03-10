أسعار الغذاء في العالم هي الأدنى منذ عام 2021.. ماذا عن سورية؟

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة “فاو” التابعة للأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية في فبراير، للشهر السابع على التوالي.

ووفقًا لتقريرها الشهري، انخفض متوسط المؤشر إلى 117.3 نقطة، مسجلاً أدنى قراءة منذ فبراير 2021.

وشهدت أسعار الحبوب انخفاضًا شهريًا، حيث تراجعت أسعار صادرات الذرة بفعل التوقعات الإيجابية للحصاد في الأرجنتين والبرازيل، ومنافسة أوكرانيا بأسعار تنافسية.

بينما شهدت أسعار اللحوم البقرية ارتفاعًا بسبب الطلب المتزايد من البلدان المستوردة.

في سورية، شهدت الأسعار ارتفاعات كبيرة، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.