لم يكشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي يعتزم الترشح للرئاسة، عن خطته لحل النزاع في أوكرانيا بعد، ولكن هناك أفكار منتشرة في الأوساط المحافظة الأمريكية تشير إلى شكلها المحتمل.

وقد أشار ترامب سابقًا إلى أنه في حال إعادة انتخابه، سيعمل على وقف النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، ولكن لم يكشف عن تفاصيل.

وفي هذا السياق، يتداول في الأوساط المحافظة نقاط صاغها إيلون ماسك، مؤكدًا على استمرار روسيا في احتفاظها بالقرم ومناطق أخرى، مع تحفظ على انضمام كييف إلى حلف الناتو.

ورغم رفض الغرب لهذه المقترحات باعتبارها “دعاية للكرملين”، إلا أن هناك مخاوف من انسحاب ترامب من الناتو وتخليه عن حماية أوروبا، مما يثير قلق رئيس أوكرانيا وحلفائه في الناتو.

يظل صمت ترامب حيال فوز أحد الأطراف في النزاع مقلقًا ويثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الدولية.

RT