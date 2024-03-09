سيدة تتخلص من حماتها و تسرق مقتنياتها الثمينة

قالت وسائل إعلام تركية، إن سيدة سورية ارتكبت جر يمة مروعة في ولاية إزمير التركية.

وذكر الإعلام التركي، أن السيدة السورية (40 عاماً) أقدمت على طعن حماتها السابقة في منزلها حتى الموت.

وكانت “أمينة محمد” دخلت منزل حماتها السابقة (74 عاماً) بهدف السرقة، وخلال شجار بينهما، قامت بطعنها عدة طعنات بسكين، ثم لاذت بالفرار بعد أن سرقت بعض المقتنيات الثمينة من المنزل.

والراحلة أم لأربعة أبناء، وقد تمكنت الشرطة التركية من القبض على الجانية وأحالتها للمحاكمة.

ولم يذكر الإعلام التركي أية معلومات إضافية عن الجانية أو الضحية، أو أية تفاصيل أخرى عن خلفية الحادثة أو العلاقة بين الطرفين.