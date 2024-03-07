07-03-2024
إجازة استثمار لقطاع الصناعات النسيجية في حلب
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع “إنتاج خيوط البوليستر بدءاً من البوي الخام والمصبوغ” في محافظة حلب.
وبينت الهيئة أن التكلفة التقديرية للمشروع بلغت (89) مليار ليرة سورية، وبطاقة إنتاجية (10000) لخيوط البوليستر الخام و(2000) لخيوط بوليستر مصبوغة.
وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يؤمن المشروع (100) فرصة عمل، موضحة أن المشروع يأتي لدعم التنمية الصناعية المساهمة في تطوير الاقتصاد السوري بميزات تنافسية وجودة عالية.
إضافة تعليق جديد