عطل مفاجئ يصيب مخدّمات شركة "ميتا" 

أدى خلل تقني مجهول السبب، الثلاثاء، إلى تعطيل مخدّمات شركة "ميتا"، وتسبب بتسجيل خروج المستخدمين من تطبيقي "فيسبوك" و "انستغرام".

واستمر توقف كلاً من المنصتين، إلى نحو ساعة في معظم دول العالم، لتعود المنصات إلى العمل بعد ذلك تدريجياً.

وأفاد موقع "downdetecto" الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية بتعطّل "فيسبوك" و"انستغرام" المملوكين لشركة "ميتا" لدى آلاف المستخدمين.

وأبلغ مئات من المستخدمين حول العالم، الموقع عن خلل يواجههم أثناء استخدامهم للتطبيقات، وأنهم يعانون من إعادة تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

وسجلت العديد من الحسابات عملية خروج من الحسابات، مع عدم إمكانية العودة رغم تسجيل كلمة السر، الأمر الذي أصاب العديد بالذعر، ظناً أنها محاولة لاختراق حساباتهم.

ونشر مدير الاتصالات في شركة "ميتا"، آندي ستون، عبر منصة "إكس" قائلاً "نحن على علم أن الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا... ونعمل على ذلك الآن".

يشار إلى أنّ الملياردير الأميركي إيلون ماسك، نشر عبر حسابه على منصة "إكس"، بعد تعطّل موقع "فيسبوك" و"انستغرام"، قائلاً:"إذا كنت تقرأ هذا المنشور فذلك دليل أن خوادمنا تعمل".