ضبط كمية كبيرة من المخدرات في حلب “مصدرها دولة مجاورة”

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن ضبط 470 كيلوغرامًا من حبوب الكبتاغون، المخدرة في مدينة حلب شمال البلاد، وأشارت إلى أن مصدر هذه الحبوب هو دولة مجاورة لم تكشف عن اسمها.

وفي بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أفادت الوزارة يوم الاثنين بأن “فرع مكافحة المخدرات في حلب قد ضبط كمية تزن 470 كيلوغرامًا من حبوب الكبتاغون المخدرة، والتي تعادل مليونين وثمانمئة وعشرون ألف حبة، وكانت مصدرها دولة مجاورة”.

وأوضحت أن هذه المواد المخدرة كانت مخبأة في مستودعين بمدينة حلب، حيث تم القبض على المتورطين في القضية.

يُشار إلى أنه في اجتماع عُقد في عمان في فبراير الماضي، تم مناقشة التعاون بين وزراء الداخلية في سوريا والعراق ولبنان والأردن لمكافحة تهريب المخدرات ومواجهة التحديات المشتركة في هذا السياق. يجدر بالذكر أن السيطرة على الحدود الشمالية والشرقية للدولة السورية متأثرة بسيطرة جماعات مسلحة تابعة لتركيا أو الولايات المتحدة.