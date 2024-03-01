راكبة تتسبب بهبوط طائرة مصرية اضطراريًا

أجبر قائد طائرة تابعة لشركة مصر للطيران على تغيير مسار رحلتها بسبب حالة طارئة لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لوعكة صحية غير متوقعة.

أكدت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن تغيير مسار رحلتها رقم MS985 من طراز B777/300، التي كانت في طريقها من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيويورك، جاء حرصًا على سلامة الركاب، وذلك بسبب حالة الطارئ التي واجهت إحدى الراكبات فجأة على متن الطائرة.

وأوضح البيان أن قائد الطائرة قرر فورًا تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في مطار جنيف لتقديم الإسعافات الأولية وإنقاذ حياة الراكبة المتأثرة وفقاً لموقع إرم نيوز.

تم نقلها لتلقي العلاج بعد هبوط الطائرة في مطار جنيف، وتم إنزال جميع الركاب بتوجيهات من السلطات المحلية.

بعد إجراء الإسعافات الأولية، استأنفت الطائرة رحلتها إلى مطار نيويورك بعد أن تم التأكد من تقديم الرعاية اللازمة للراكبة المتضررة.