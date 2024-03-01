01-03-2024
عدوان إسرائيلي على بانياس
هزت 3 انفــجارات عنيفة مدينة بانياس الساحلية وضواحيها صباح اليوم الجمعة، ويعتقد أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي، حسبما ذكرت شبكات إخبارية سورية.
ونشرت الشبكات الإخبارية عبر مواقع التواصل صوراً لبناء منهار في منطقة بقطرايا الواقعة على الطريق بين رأس النبع والمرقب بريف بانياس.
وقالت إن تعرض لقصف إسرائيلي مع ساعات الفجر، ما أسفر عن تدميره بشكل كامل.
ويأتي العدوان الإسرائيلي الحالي على بانياس بعد يومين من قصف إسرائيلي استهدف بناء في منطقة السيدة زينب بالعاصمة دمشق.
ورغم أن محيط بانياس سبق وأن تعرض لضربات إسرائيلية في وقت سابق، لم تشهد الأشهر التي تلت الحرب في غزة تسجيل أي حوادث من مثل هذا النوع في مناطق الساحل السوري.
وكالات
إضافة تعليق جديد