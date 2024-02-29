طالب في حماة يخطف طفلة استاذه و يطلب فدية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر فقدان طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بمدينة حماة على مدار اليومين الماضيين، ليتم إعلان خبر عودتها لأهلها أمس بحسب ما أكد والد الطفلة .

والد الطفلة عبد الوهاب المصري، وهو مدرّس، كشف تفاصيل الحادثة مبيناً أنها وقعت في الساعة 5.45 مساء الثلاثاء 27 /02/2024، حيث تم استدراج ابنته (ميس) من قبل 3 أشخاص من بينهم الخاطف، من درج البناء وتم وضعها على دراجة نارية واقتيادها إلى منزل في تلبيسة بمحافظة حمص.

وأشار “المصري”، إلى أن الخاطف (عندما كان طالباً بالمدرسة الثانوية الصناعية) منذ سنتين كان يأتي لأخذ دروس خصوصية بمنزله الكائن في حي الجلاء بمدينة حماة، وبالتالي هو على معرفة بمنزل والد الطفلة وعائلتها.

ويضيف والد الطفلة: “تم تسليمها بعد اختطافها لأشخاص على دراجة نارية أخرى وعاد الخاطف نفسه يبحث معنا عن ابنتي لإبعاد الشبهة عنه، الأمر الذي أثار شكوك الجهات المختصة خلال تردده المستمر، حيث تم التحقيق معه ليعترف بأنه الخاطف بعد القبض عليه، وأنه تواصل معنا من رقم واتس وطلب فدية مقدارها 100 ألف دولار”.

يشار إلى أن عناصر الشرطة والأمن الجنائي استطاعوا تحرير الطفلة خلال 24 ساعة من حادثة الاختطاف وعادت أمس لمنزلها دون تعرضها لأي اعتداء أو أذى

أثر برس