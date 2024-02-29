29-02-2024
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان “إسرائيلي” على ريف دمشق
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تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان “إسرائيلي” استهدف نقاطاً في جنوب ريف دمشق، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية.
وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع، أنه “حوالي الساعة 21:35 من مساء الأربعاء، شن العدو “الإسرائيلي” عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق”.
وأضاف المصدر أن “وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات”.
وكان استشهد مدنيان وأصيب ٱخر في عدوان “إسرائيلي” جوي استهدف أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بمدينة دمشق، الأسبوع الفائت.
واستهدف كيان الاحتلال في 7 شباط الماضي عدواناً على مدينة حمص أدى لارتقاء 9 شهداء و13 جريحاً، إضافة لأضرار مادية في مبنى الخدمات الفنية بالمحافظة.
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