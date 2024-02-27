توقف عمليات البحث عن الطالب الذي اختفى في مغارة عين الدلبة

أنهى عناصر الدفاع المدني عمليات البحث عن الشاب قيس الزرزور الذي فقد في مغارة عين الدلبة بدوير رسلان في طرطوس منذ ظهر أمس، فيما تستمر الجهات المختصة الأخرى بالمتابعة.



مدير الدفاع المدني بطرطوس العميد منذر إبراهيم أكد انتهاء عملية البحث الرابعة في المغارة والبساتين وكل الأماكن المجاورة من دون الوصول إلى أي أثر أو نتيجة، مبيناً أن عناصر الدفاع المدني وصلوا إلى آخر نقطة في الكهف (مغارة عين الدلبة) التي اختفى فيها الشاب، وبحثوا في جميع الجهات والزوايا والدهاليز ولم يتم العثور على أي أثر للشاب.



وأشار إبراهيم إلى أن المجتمع المحلي كان متعاوناً جداً وشارك في عمليات البحث، منوهاً إلى أن التحقيقات مستمرة، وحتى الآن لم يتبين إن كان هناك جرم جنائي أم لا.



ولفت مدير الدفاع المدني بطرطوس إلى أن الحادثة وقعت بحسب أصدقائه بانفراد الشاب عنهم قليلاً لكي يدخل إلى المغارة وحده ولكنه تأخر عليهم ودخلوا ولم يجدوا له أي أثر، ليبلغوا أهله باختفائه ، لتبدأ عملية البحث عنه، مشيراً إلى الشاب المفقود لا يعاني من أي مشكلة صحية سوى ضعف في النظر بحسب أهله.



وأوضح أن قضية اصدقاء الشاب الان بعهدة الجهات المختصة لمعرفة ملابسات ما حدث والوصول إلى الشاب، مشدداً على أن محافظ طرطوس فراس أحمد الحامد أعطي تعليمات بأخذ كل الإجراءات اللازمة وتقديم كل التجهيزات اللازمة للبحث.



هذا وتم الإبلاغ عن فقدان الشاب قيس الزرزور في مغارة “عين الدلبة” بدريكيش بمحافظة طرطوس بعد أن دخل مع رفاقه الثمانية اليها بقصد الاستشكاف والتسلية كون المغارة تمت فيها عمليات تصوير مسلسل “الزند” ليخرجوا بدونه.





الوطن أون لاين