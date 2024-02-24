انخفاض أسعار الخضار والفواكه.. لهذا السبب!

صرّح محمد العقاد، عضو لجنة تجّار ومصدري الخضار والفواكه في سوق هال دمشق، بأن الأسعار شهدت تراجعًا ملحوظًا في سوق هال دمشق بفعل تحسّن الأحوال الجوية.

وأشار إلى انخفاض سعر كيلو البندورة والبطاطا إلى 5000 ل.س، وكيلو الباذنجان إلى 7000 ل.س، فيما تراوح سعر كيلو الكوسا بين 5000 و6000 ل.س، والخيار 6000 ل.س.

فيما يتعلق بالفواكه، قال العقاد إن سعر كيلو التفاح يتراوح بين 6000 و12000 ل.س حسب النوع والحجم، وسعر كيلو البرتقال الشموطي بلغ 7000 ل.س.

وأكد العقاد أن عملية التصدير مستمرة إلى دول الخليج، حيث يتم تصدير نحو 10 برادات يوميًا، تحمل الحمضيات والإجاص، بالإضافة إلى عدد قليل جدًا من البرادات إلى العراق تحمل الرمان.

وفيما يتعلق بقرار استيراد البطاطا، أكد العقاد أنه سيساهم في تخفيض الأسعار بشكل كبير، حيث سيقدم التجار المحتكرون المادة بأسعار أقل قبل موعد الاستيراد، مشيرًا إلى أن موسم جني محصول البطاطا يبدأ في شهر أيار وسيغني السوق المحلية بشكل كامل.



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