وزير الصناعة: ضبط إنتاج وتسويق المياه المعبأة لتأمين حاجة السوق

اطلع وزير الصناعة عبد القادر جوخدار خلال جولة تفقدية على سير العملية الإنتاجية في وحدتي بقين والفيجة لتعبئة المياه، وتم خلال الجولة تفقد جهوزية خطوط التعبئة والوحدات المساعدة.

وتابع جوخدار مع الفنيين إجراءات الصيانة لبعض مفاصل العمل التي من شأنها أن تقلل الهدر في مراحل تجهيز عبوات التعبئة ومراحل تعبئة المياه،وتفقد آليات العمل في مخابر وحدات التعبئة .

وشدد جوخدار على العمل بوتيرة مكثفة لتأمين حاجة السوق من المياه المعبأة وبواقع ثلاث ورديات عمل، وضبط عمليات الإنتاج والبيع والتسويق للمياه المعبأة بما يلبي حاجة السوق ويمنع الاختناقات في فصل الصيف.

وأكد ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين احتياجات السوق المحلية عن طريق المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية بشكل مدروس ومنتظم وفق الطلب الفعلي بما لا يؤثر على الخطة الإنتاجية لوحدات التعبئة.

كما وجه مدراء وحدتي التعبئة بوضع الخطط الإنتاجية بما يتناسب مع تواتر الطلبيات بشكل منظم والذي سيؤدي الى زيادة الطاقات الإنتاجية.

وفي ختام الجولة وجه وزير الصناعة التحية للعمال الذين يتابعون العمل خلال أيام العطلة وهنأهم بعيد الأضحى المبارك.