مركز التنبؤ يكشف عن طقس سوريا حتى نهاية أيار القادم.

قال رئيس مركز التنبؤ المركزي في المديرية العامة للأرصاد الجوية، “شادي جاويش، إن “الأجواء المشمسة والدافئة مستمرة للأيام القادمة، قبل أن نكون على موعد مع منخفض ضعيف الفعاليّة منتصف الأسبوع القادم، كما أن هناك ملامح لمنخفض جديد مطلع شهر آذار”.

وعن التوقعات البعيدة المدى حتى نهاية آذار القادم، والذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك، أفاد “جاويش”، أن “حالات عدم الاستقرار المرافقة للمنظومات الربيعية تبدأ، مع امتداد ضعيف لبقايا المنظومات الشتوية”.

وأضاف “جاويش”، أن “درجات الحرارة تكون أعلى من معدلاتها بدرجة إلى 3 درجات، حتى 4 آذار القادم، مع هطولات حول معدلاتها أو أعلى بقليل في المنطقة الشرقية وأدنى من معدلاتها في بقية المناطق”.

ولفت “جاويش” إلى أن “درجات الحرارة خلال الفترة الممتدة بين 4 و 18 آذار القادم ستكون أعلى من معدلاتها بقليل، والهطولات حول معدلاتها في معظم المناطق وأعلى بقليل في المناطق الشرقية والجزيرة”.

وأردف الراصد الجوي، أن “درجات الحرارة في الفترة الممتدة بين 18 آذار و 1 نيسان 2024 ستكون حول معدلاتها أو أعلى بقليل، والهطولات حول معدلاتها في معظم المناطق وأعلى بقليل في المنطقة الساحلية وفي المناطق الشرقية والجزيرة”.

وحول توقعات الأرصاد لربيع سوريا 2024، أجاب “جاويش”، أنه “بالنسبة لدرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بدرجة إلى درجتين في معظم المناطق خلال شهري آذار ونيسان، وتقترب من معدلاتها مع بقائها أعلى بقليل خلال شهر أيار”.

وتابع الراصد الجوي، أنه “أما بالنسبة للهطولات خلال فصل الربيع تكون كميات الهطول أعلى بقليل من معدلاتها في المنطقة الساحلية وفي المناطق الشرقية والجزيرة وحول معدلاتها في بقية المناطق خلال شهر آذار القادم”.

وأضاف “جاويش”، أنه “من المتوقع أن تكون الهطولات أدنى بقليل من معدلاتها خلال شهر نيسان، في حين تكون الهطولات حول معدلاتها في معظم المناطق وأعلى من معدلاتها في المناطق الشرقية والجزيرة في شهر أيار 2024”.

الجدير ذكره أن رئيس الجمعية الفلكية السورية، الدكتور “محمد العصيري”، ، إن “صيف 2024 سيكون حاراً مقارنةً بغيره وطويلاً، وقد ندخله مباشرةً دون المرور بملامح ربيع حقيقي”



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