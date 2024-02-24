تفاصيل جديدة حول هجوم كفرسوسة

قال “المركز الروسي للمصالحة” في سورية إن القصف الأخير الذي استهدف شقة سكنية في حي كفرسوسة بدمشق تم تنفيذه بـ”قنبلة جوية موجهة”.

وأضاف نائب رئيس المركز الأميرال فاديم كوليت في بيان، أمس الجمعة، أن طائرات إسرائيلية من نوع “إف – 16” هي من نفذتها من أجواء الجولان السوري المحتل.

وأشار إلى أن الطائرات الحربية لم تدخل المجال الجوي السوري.

ولم يعرف حتى الآن الهدف الذي استهدفته إسرائيل بشكل دقيق، ولاسيما أن القصف كان مركزاً حسب ما تظهر تسجيلات مصورة نشرتها شبكات محلية.

من جانبها نقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، الجمعة، عن وسائل إعلام إيرانية بأنه “لم يتم استهداف أي مدني أو مستشار عسكري إيراني”.

وقالت الوسائل إن “جميع الشقق التي كان يشغلها المستشارون الإيرانيون في دمشق قد أُخليت بالكامل، وقد غادرت جميع عائلات المستشارين إلى إيران”.

وكان قصف كفرسوسة قد تبعه آخر بساعات واستهدف مواقع في جنوب غربي العاصمة دمشق.

وقبل هذين الاستهدافين تعرض حي المزة فيلات بدمشق لقصف إسرائيلي قبل أسابيع، ما أسفر عن مقتل 5 قادة كبار في “الحرس الثوري” الإيراني.

كما قتل المستشار الإيراني البارز رضي موسوي بضربة إسرائيلية استهدفت البناء الذي كان يقيم فيه في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وكالات