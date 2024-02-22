عدرا تصمد أمام الصواريخ المضادة للدبابات

أثارت دبابة سورية، خضعت لتعديلات هيكلية، شكوكًا في أوساط خبراء الشؤون العسكرية عند ظهورها على الساحة العسكرية.

خاصةً عند استخدامها في الخطوط الأمامية، ولكن تلك التعديلات أثبتت فعاليتها وقدرتها على حماية الدبابة وفقًا للمصادر.

وعلى الرغم من سخرية بعض “المتخصصين” من الشاشات الشبكية المثبتة على شكل دائرة للحد من تأثير القذائف والصواريخ المضادة للدبابات، إلا أن التجارب العملية في الميدان أظهرت نجاح وفعالية هذا التحديث السوري.

فريق النخبة من الفرقة المدرعة الرابعة في الجيش السوري، المتمركز في عدرا، أجرى جميع التحديثات على دبابة “تي-72”.

تم تعليق حاويات معدنية تحتوي على مواد مقاومة للقذائف على هذه الدبابة وتم وضع شبكات فوقها.

تم رصد هذه التحديثات لأول مرة في عام 2014، وقد تم استخدام هذه التقنية في المناطق الأكثر توترًا، مما ساعد في نقل الدبابات وحمايتها في أنحاء مختلفة من البلاد.

الدبابات التي تم تحديثها بواسطة الحرفيين المحليين أثبتت فعاليتها وقدرتها الممتازة في مختلف المعارك. وبفضل الحماية المقدمة، يمكن لطواقم الدبابات أن تكمل بنجاح مهامها القتالية حتى في وجه القذائف الصاروخية والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.



سبوتنيك عربي