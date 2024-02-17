ابنة البغـدادي: أجبرني على الزواج من مرافقه بعمر الـ 12

بعدما قدمت زوجة زعيم داعش السابق، أبو بكر البغدادي، أسماء محمد، معلومات هامة حول حياة الرجل الذي أرعب العالم لسنوات، فقد قامت ابنته، أميمة، من معتقلها في العراق، بفضح المزيد من التفاصيل المثيرة.

في مقابلة حصرية مع العربية/الحدث الخميس 15/2/2024، كشفت أميمة كيف اضطرها والدها للزواج من مرافقه الشخصي عندما كانت في سن الثانية عشرة، وفي حديثها، نقلت تفاصيل حياتها بين السبايا في معاقل “الخلافة المزعومة”.

وأكدت زوجته أيضًا أن البغدادي اختطف أكثر من 10 نساء إيزيديات وعاش بينهن، وكشفت عن هوسه وهوية أنصاره بالنساء، محولين الخلافة المزعومة إلى دولة للنساء والسبايا.

أما عن إبراهيم العواد، الذي أصبح فيما بعد زعيمًا معروفًا لداعش، فقد كان متزوجًا من أربع نساء وكان لديه 11 ولدًا.

وأشارت أسماء، التي ارتبطت بالعواد في عام 1999، إلى أن “أبو محمد العدناني وأبو حسن المهاجر كانا يرافقان البغدادي باستمرار”، وأفادت أنه قبل مقتله، كان قلقًا للغاية بشأن مراقبة ومتابعة التحركات الأمريكية.

يذكر أن زعيم داعش قد تسبب في هيمنة التنظيم على مناطق واسعة في العراق وسوريا عام 2014، حيث أعلن عن “خلافته” وفرض قوانينه المتطرفة، تم قتله في أكتوبر 2019 بعد عملية خاصة في إدلب، سوريا، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها عن مقتله.