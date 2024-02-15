انتخاب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة مقرراً للجنة تصفية الاستعمار

انتخبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بالتزكية، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك مقرراً لها.

وانتخب “الضحاك” خلال الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة المعروفة أيضاً باسم “لجنة تصفية الاستعمار” صباح الخميس.

وعبر “الضحاك” في كلمة أمام اللجنة بعد انتخابه عن الشكر والتقدير على الثقة الممنوحة من أعضاء “لجنة تصفية الاستعمار”، مؤكداً دعم سوريا لجهود اللجنة ومواصلتها العمل لإنجاح ولايتها في دعم الشعوب المستعمرة وتمكينها من نيل حقوقها في الاستقلال وتقرير المصير.

وتم إنشاء اللجنة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 27 من تشرين الثاني عام 1961، وتتولى النظر وتقديم المقترحات والتوصيات المرتبطة بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وكان أدى السفير قصي الضحاك نهاية 2023 اليمين الدستورية مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

واستلم “الضحاك” عدة مناصب إدارية و حكومية منذ بدء مسيرته المهنية في2001, حيث كان مستشاراً اقتصادياً وتجارياً ثم قنصلاً في سفارة سوريا لدى جمهورية الصين الشعبية (2004-2009).

ودبلوماسياً في الوفد الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك (2012-2016) و مستشاراً ومدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة خارجية سوريا (2016-2018).

سانا