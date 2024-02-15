عرض زواج فريد على سطح مطار دبي بمناسبة عيد الحب

استمتع العالم بمشهد رومانسي فريد من نوعه على سطح مطار دبي، حيث قدم شاب اسمه ديميتري عرض زواج رائع لحبيبته أناستازيا في إطار احتفالات عيد الحب، أظهرت الصور ومقاطع الفيديو الرائعة تلك اللحظة المميزة حيث انحنى ديميتري وقدم خاتم الزواج لحبيبته، وكانوا يقفون على سطح مبنى “كونكورس B” في مطار دبي.

تم اختيار الحبيبين للاحتفال بحبهما على ارتفاع 39،5 مترًا فوق الأرض، وتنظيم الحدث بشكل فريد من قبل مختلف الجهات داخل المطار، حظي ديميتري وأناستازيا بفرصة فريدة لتقديم قصة حبهما أمام العالم والتي بدأت بلقائهما في دبي عندما كانت أناستازيا تزور المدينة كسائحة وفقاً لموقع إرم نيوز.

أعربت ميشيل لي، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والاتصال في مؤسسة مطارات دبي، عن سعادتها بكون المطار جزءًا من هذه اللحظة الفريدة، مشيرة إلى أنهم يسعون دائمًا في مطار دبي لتقديم تجارب لا تُنسى لضيوفهم.

تمت مشاركة صور الحبيبين وفيديوهاتهما بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث أصبحوا الأبرز في عيد الحب هذا العام، ملهمين الكثيرين برومانسيتهما الفريدة.

