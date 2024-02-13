المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بالأسلحة المناسبة والصاروخية عدة مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي وثكناته العسكرية عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة محققة فيهم إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: ِإنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مقاتلو المقاومة عند الساعة الثامنة مساء مقر قيادة ‏ثكنة زبدين للعدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة ‏مباشرة”. ‏

كما استهدف رجال المقاومة موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات ‌‏مباشرة.

وفي بيان آخر أعلنت المقاومة أنها استهدفت ‌‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة، وآخر في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة شمال فلسطين المحتلة وحققت فيه إصابات مباشرة ما أدى إلى سقوط أفراده بين قتيل وجريح.

وأعلنت المقاومة اللبنانية أن مقاتليها سيطروا على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع سكاى لارك وهي بحالة فنية جيدة.

وكانت المقاومة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها استهدفت مبنى تابعاً لشرطة الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مباشرة، والتجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين التابع لقوات الاحتلال بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مباشرة، وتجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيه إصابات مباشرة.