ارتفاعات متتالية في أسعار الخضار والفواكه: والمتسبب الأحوال الجوية!

12-02-2024

ارتفاعات متتالية في أسعار الخضار والفواكه: والمتسبب الأحوال الجوية!

سجلت أسعار الخضار والفواكه في سوريا ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية، دون وجود مبررات واضحة لذلك.

وتراح سعر كيلو البندورة من سوق الهال بين 8000-10000 آلاف ل.س، وسعر كيلو الباذنجان 7000 ل.س، وسعر كيلو الكوسا 12000 ل.س، أمّا سعر كيلو البطاطا تراوح بين 6000-7000 ل.س، بينما يبدأ سعر كيلو التفاح من 8000 ل.س ويصل إلى 12000 ل.س، وبلغ سعر كيلو الموز 14000 ل.س، والبرتقال بين 3500-4500 ل.س.

وقال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوريا محمد العقاد : إن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية، وعزا السبب لسوء الأحوال الجوية، التي ألحقت الضرر بأكثر من 25% من البيوت المحمية.

وأوضح العقاد أن كمية الصادرات انخفضت إلى النصف، حيث تراوح عدد البرّادات المصدرة يومياً بين 10-15 برّاد، يكون أغلبها متجه إلى العراق ودول الخليج، محملةً بالحمضيات والرمان، ويعود سبب انخفاض الصادرات لقلة الكميات في الأسواق السورية.

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