ناسا تخطط لتوليد الكهرباء على سطح القمر 

تنوي وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” وضع مفاعل نووي صغير لتوليد الكهرباء على سطح القمر، وذلك ضمن جهود برنامج “أرتيميس” الهادف لإعادة الإنسان إلى القمر ووضع قواعد بشرية هناك، وفق موقع “سينس اليرت”.

وأنهت “ناسا” المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الذي بدأت فيه عام 2022، حيث منحت عقوداً لشركاء لتطوير تصميمات للمفاعلات، ساعية إلى إنشاء مفاعل يمكنه دعم القواعد البشرية في القمر لمدة عقد من الزمان على الأقل، والتي سيتم إعادة تنفيذها وتطبيقها على كوكب المريخ بعد ذلك.

وتم تكليف الشركات لتقديم تصاميم للمفاعل، بما يتضمن أنظمة تحويل للطاقة وإداراتها وتوزيعها، ووضع التكاليف التقديرية لهذه الأنظمة.

وتسعى “ناسا” إلى إنشاء مفاعل يمكنه دعم القواعد البشرية في القمر لمدة عقد من الزمان على الأقل، والتي سيتم إعادة تنفيذها وتطبيقها على كوكب المريخ بعد ذلك.

وتؤكد “ناسا” أنها ستوفر أيضاً مزيجاً من منشآت الطاقة الشمسية والنووية لتوفير احتياجات الكهرباء للمختبرات المختلفة، مشيرة إلى أن المفاعل يجب أن يقل وزنه عن 6 أطنان، وينتج 40 كيلواط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يكفي لتزويد 33 منزلاً بالطاقة على الأرض.

يذكر أن “ناسا” تجري استعداداتها لمهمة “أرتيميس” التي ستتضمن ثاني هبوط على سطح القمر لرواد الفضاء، والذي يتوقع أن يحدث قبل عام 2027.

الجدير بالذكر أن المهمة تهدف إلى إرسال أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة إلى القمر، إضافة إلى إقامة تواجد بشري دائم على القمر تحضيراً للتوجه إلى المريخ.