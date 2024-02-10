مواجهات من العيار الثقيل في دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية 

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، التي أقيمت، مساء الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، عن مواجهات من العيار الثقيل.

وتم تقسيم الـ54 منتخباً المشاركين في البطولة لأربعة مستويات بناء على نتائجهم في نسخة 2022/2023 من البطولة، والتي يحمل منتخب إسبانيا لقبها.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية، خصوصاً في المستويات المتقدمة، وضمت المجموعة الأولى (كرواتيا، البرتغال، بولندا، إسكتلندا) والمجموعة الثانية( إيطاليا، بلجيكا، فرنسا، كيان الاحتلال “الإسرائيلي”).

وضمت المجموعة الثالثة (هولندا، المجر، ألمانيا، البوسنة والهرسك) و

المجموعة الرابعة ( إسبانيا، الدنمارك، سويسرا، صربيا)،.

ووضعت قرعة المستوى الثاني في المجموعة الأولى منتخبات كل من( التشيك، أوكرانيا، ألبانيا، جورجيا) و (المجموعة الثانية: إنجلترا، فنلندا، أيرلندا، اليونان) و (المجموعة الثالثة: النمسا، النرويج، سلوفينيا، كازاخستان)و المجموعة الرابعة (ويلز، أيسلندا، مونتينجرو، تركيا).

أما في المستوى الثالث، ضمت المجموعة الأولى منتخبات (السويد، آذربيجان، سلوفاكيا، إستونيا) والمجموعة الثانية (رومانيا، كوسوفو، قبرص، الفائز من لتوانيا أو جبل طارق) والمجموعة الثالثة (لوكسمبورج، بلغاريا، آيرلندا الشمالية، بيلاروسيا) والمجموعة الرابعة (ارمينيا، جزر الفارو، مقدونيا الشمالية، لاتفيا).

ووضعت قرعة المستوى الرابع في المجموعة الأولى: الخاسر من لتوانيا أو جبل طارق، سان مارينو، ليشتنشتاين، والمجموعة الثانية: مولدوفا، مالطة، أندورا.

الجدير بالذكر أن المنتخب الإسباني هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، على حساب نظيره الكرواتي فى المباراة النهائية بركلات الترجيح 5 – 4، بعد نهاية المباراة بالوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.