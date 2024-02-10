الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلّق على الجدل الدائر حول البطاقة الزرقاء

علّق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على الجدل الدائر حول إمكانية استخدام الحكام بطاقة زرقاء جديدة في المباريات.

وكانت تقارير صحفية أفادت الخميس، بأن مجلس اتحاد كرة القدم IFAB وافق على تطبيق تجربة البطاقة الزرقاء.

لكن الفيفا أعلن في بيان رسمي، عدم صحة هذه التقارير، مؤكداً: “ما أشيع حول ما يسمى بالبطاقة الزرقاء في مستويات النخبة لكرة القدم، غير صحيح وسابق لأوانه”.

وأضاف البيان: “أي تجارب من هذا القبيل حال تنفيذها، يجب أن تقتصر على الاختبار بطريقة مسؤولة في المستويات الأدنى”.

وأشار “الفيفا” في ختام البيان، إلى حتمية التأكيد على هذا الأمر عند مناقشته في جدول أعمال مجلس الاتحاد (IFAB)، في الثاني من آذار المقبل.

وكانت بعض التقارير أوضحت أن البطاقة الزرقاء تهدف إلى استبعاد اللاعب لمدة 10 دقائق من المباراة.

وسيتم استخدام البطاقة الزرقاء في الأخطاء التي تمنع الهجمات الواعدة، إلى جانب الاحتجاجات على قرارات التحكيم.

يذكر أن اللاعب سيحصل على بطاقة حمراء، إذا تلقى بطاقتين باللون الأزرق، كما سيتم طرده في حالة حصوله على بطاقتين صفراء وزرقاء في مباراة واحدة أيضاً، بحسب التقارير.