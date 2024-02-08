فوائد صحية لعصير البنجر «الشوندر السكري» بينها الوقاية من الزهايمر

يتميز البنجر المعروف «بالشوندر السكري» بأنه غني بمضادات الأكسدة والألياف والكثير من الفيتامينات والمعادن، وقد ربطته الأبحاث بتقليل الالتهاب، وخفض ضغط الدم، وزيادة الأداء الرياضي، وحتى الوقاية من السرطان.

ووفقا للأبحاث، فإن البنجر«الشوندر السكري» يحفز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، ونحن بحاجة إلى الكثير من البكتيريا الجيدة في جهازنا الهضمي للمساعدة على مكافحة الأمراض وتعزيز جهاز المناعة لدينا، وبفضل نكهته المميزة ولونه الجميل، فهو غير مكلف وشهي ويمكن لاستهلاكه على شكل عصير أن يمنحنا الكثير من الفوائد الصحية.

ووجدت دراسة أجريت عام 2017 أن استهلاك عصير البنجر على المدى الطويل قد يساعد على زيادة أداء القلب والجهاز التنفسي وزيادة الوقت الذي يستغرقه الوصول إلى الإرهاق، وأن شربه مع استهلاك الكافيين يمكن أن يقلل من هذه الفوائد.

كما أكدت الدراسة أن عصير البنجر غني بالحديد، وهو عنصر أساسي في خلايا الدم الحمراء، ما يساعد على إدارة فقر الدم، فنقص خلايا الدم الحمراء في الجسم ناجم عن فقر الدم، فتسبب هذه الحالة الدوخة وشحوب الجلد وضيقاً في التنفس وسرعة ضربات القلب، والعديد من المشكلات الأخرى.

كما أن عصير البنجر يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ لدى كبار السن، ما قد يكون بمنزلة وسيلة طبيعية لدرء مرض الزهايمر ومحاربة تطور الخرف والحالات المعرفية الأخرى، وفقاً لموقع «Dr. Axe».

فيما يعد عصير البنجر مصدراً رائعاً للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد الأعصاب والعضلات على أداء وظائفها، والحديد والعديد من المعادن الأخرى، بما في ذلك المغنيسيوم والمنغنيز والصوديوم والزنك والنحاس والسيلينيوم، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن، كما يحتوي على النترات، في حين أن هناك العديد من الفوائد لعصير البنجر، إلا أن هناك أيضاً بعض الآثار الجانبية التي يجب أن تكون على دراية بها، فيجب استشارة الطبيب عند تناول أدوية ضغط الدم قبل شرب العصير.

وأوضحت مجلة «ميديكال نيوز توداي» أن عصير البنجر يحتوي على مستويات عالية من الأوكسالات «مادة طبيعية عضوية توجد في أغلب الأطعمة والمشروبات»، ما يمكن أن يسبب تشكل حصى الكلى، لذلك ينصح الخبراء بتجنب الإفراط في شرب عصير البنجر المعروف بالشوندر السكري



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