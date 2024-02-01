01-02-2024
المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية الأربعاء 31/1 موقعي حانيتا وبياض ومحيط ثكنةميتات للعدو الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وحققت إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، استهدف مقاتلونا بعد ظهر اليوم التجهيزات التجسسية بموقع حانيتا بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة.
كما أعلنت عن استهدافها تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية ودبابة في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة.
وكانت المقاومة أعلنت في بيانات سابقة لها عن استهداف عدد من مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، منها تلة الطيحات وموقع الضهيرة.
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