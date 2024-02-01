المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية الأربعاء 31/1 موقعي حانيتا وبياض ومحيط ثكنةميتات للعدو الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وحققت إصابات مباشرة.‏

وقالت المقاومة في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، استهدف مقاتلونا بعد ظهر اليوم ‏التجهيزات التجسسية بموقع حانيتا بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

كما أعلنت عن استهدافها ‏تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية ودبابة في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة.‏

وكانت المقاومة أعلنت في بيانات سابقة لها عن استهداف عدد من مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، منها تلة الطيحات وموقع الضهيرة.