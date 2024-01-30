يهود اليوم من أصول خزرية وليسوا إسرائيليين

وجد الدكتور عيران الحايك، الباحث في علم الوراثة في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، أن "يهود" اليوم نشأوا من الخزرية وليس من إسرائيل. إنهم ليسوا من نسل إبراهيم.

أحدث اكتشاف علمي للحمض النووي جاء من الدكتور عيران الحايك (يهودي) وزملائه في معهد ماكوسيك - ناثانز للطب الوراثي، كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز. وفي بحث تم قبوله في 5 ديسمبر 2012 ونشرته مطبعة جامعة أكسفورد نيابة عن جمعية البيولوجيا الجزيئية والتطور، تبين أن "الفرضية الخزرية" صحيحة علميا.

ما هي بالضبط "الفرضية الخزرية"؟ وببساطة، فإنه يرى أن الجينوم اليهودي عبارة عن فسيفساء من الأنساب التي نشأت في المقام الأول من الخزر.

اليهود خزر وليسوا إسرائيليين.

"يهود" أمريكا وأوروبا وإسرائيل ليسوا من نسل الأب إبراهيم بل من الملك بولان وشعب الخزرية القديمة. كانت الخزرية عبارة عن مزيج من العشائر التركية التي عاشت ذات يوم في القوقاز (جنوب روسيا) في القرون الأولى الميلادية. كانت هذه الشعوب التركية وثنية واعتنقت اليهودية في القرن الثامن. كمتحولين، أطلقوا على أنفسهم اسم "اليهود"، لكن لم يأتِ أي من دمائهم من إسرائيل.

يذكر علماء الوراثة أن أقل من 2% من "اليهود" الذين يعيشون في إسرائيل هم في الواقع إسرائيليون.

وفي وقت لاحق، هاجر "اليهود" (الخزر)، واستقروا في روسيا والمجر وبولندا وألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا. وباعتبارهم "يهودًا"، غادر الخزر الدول الأوروبية في عام 1948 واستقروا في دولة إسرائيل الجديدة الوليدة.

إن شعب إسرائيل ليس نسل إبراهيم ولا أسلافه. إنهم يطلقون على أنفسهم اسم "اليهود"، لكن في الواقع، أظهر علم الحمض النووي أنهم خزر. يقولون أنهم "يهود"، لكنهم ليسوا كذلك.

وقال الدكتور الحايك في مقابلة مع صحيفة هآرتس اليومية الإسرائيلية: "لا توجد روابط دم أو عائلية بين اليهود". “إن المجموعات المختلفة من اليهود في العالم اليوم لا تشترك في أصل جيني مشترك. الجينوم الخاص بهم هو إلى حد كبير الخزر.

ولم يكن الخزريون موجودين في إسرائيل مطلقًا، وتحولوا إلى اليهودية التلمودية في القرن الثامن.

لم يعط الله الأرض للخزاريين

وبالتالي، عندما يقول رئيس الوزراء نتنياهو: "إن الله أعطى هذه الأرض لأجدادنا الإسرائيليين"، فهو مخطئ تمامًا. لا يوجد أسلاف إسرائيليون لـ "يهود" اليوم. عندما يقول "يهود" اليوم إنهم يجب أن يمتلكوا الأرض لأنهم إسرائيليون وهم من نسل إبراهيم، فإنهم مخطئون.

"اليهود" موجودون في إسرائيل لسبب واحد وسبب واحد فقط: لأن الولايات المتحدة، في عام 1948، اعترفت بدولة "إسرائيل" ومنذ ذلك الحين قامت بتمويلها وحمايتها. كلمة الله ليس لها علاقة بهذا الأمر.

تنبأت كلمة الله، الكتاب المقدس، أنه في الأيام الأخيرة سيدعي الدجالون خطأً وكذباً أنهم "يهود". أخبرنا الكتاب المقدس أن هؤلاء المحتالين سوف يضطهدون أعدائهم، وخاصة المسيحيين. ولكن الله سينتقم:

"ها أنا أجعل الذين من مجمع الشيطان القائلين إنهم يهود وليسوا يهوداً بل يكذبون. ها أنا أجعلهم يأتون ويسجدون عند قدميك، ويعرفون أني أحببتك». (رؤيا 3: 9)

هل "اليهود" (الخزر) لا يفعلون بالضبط كما تنبأ إلهنا؟ ألا يضطهدون الفلسطينيين ويدنسون الأرض بدعوى أنهم سكانها الأصليون؟ هذا مع أن أسلافهم المؤكدين، الخزر، لم تطأ أقدامهم الشرق الأوسط قط وليسوا من نسل إبراهيم؟

شكري للدكتور عيران الحايك من جامعة جونز هوبكنز ورفاقه. لقد قدمت خدمة قيمة من خلال أبحاث الحمض النووي الخاص بك، سواء للمسيحية أو لفهم العالم. ويؤكد بحث الحايك دراسات الحمض النووي السابقة، وخاصة عمل الدكتورة أريئيلا أوبنهايم من الجامعة العبرية، التي وجدت بالمثل، في عام 2001، أن "اليهود" جاءوا من الخزر وليس الإسرائيليين. حتى أن الدكتور أوبنهايم وجد أن بعض الفلسطينيين لديهم كروموسومات تثبت أنهم "كوهين"، نسبة إلى بني إسرائيل القدماء الذين عملوا في الكنيس والمعبد.