السفير الإيراني في دمشق ينفي استهداف إسرائيل مقراً استشارياً في سوريا

نفى السفير الإيراني في سوريا، حسين أكبري، أمس الاثنين، صحة التقارير المتداولة حول استهداف طائرات إسرائيلية لمقر استشاري إيراني في دمشق، وأكد السفير أن الهجوم لم يتسبب في وفيات أو إصابات بين الإيرانيين، مشدداً على أن “الهجمات العمياء التي يشنّها الكيان الصهيوني لن تقلل من عزيمة قوات المقاومة”.

كانت وكالة “تسنيم” الإيرانية قد أفادت بأن العدوان الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب في دمشق استهدف “مركزاً استشارياً إيرانياً”، معلنة عن وفاة عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن الحرب على غزة ليست حلاً، داعياً إلى وقف العدوان الإسرائيلي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.



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