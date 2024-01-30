شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً جنوبي دمشق

أقدمت طائرات العدو الإسرائيلي الاثنين 30/1/2024 على شن هجوم جوي استهدف مناطق جنوبي العاصمة السورية دمشق، قادمة من الجولان السوري المحتل، وفقًا لمصدر عسكري، كانت الهجمات مستهدفة عدة نقاط في تلك المنطقة.

وأفاد المصدر بأن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن خسائر بشرية، حيث قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، إلى جانب حدوث أضرار مادية، وقد تم استهداف المنطقة جنوبي دمشق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

من جهة أخرى، أوضحت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن الهجوم الإسرائيلي استهدف “مركزًا استشاريًا إيرانيًا” في منطقة السيدة زينب بضواحي دمشق، وأشارت إلى ورود أنباء عن ارتفاع عدد الضحايا وتسجيل عدة جرحى جراء الهجوم وفقاً لقناة الميادين.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من إعلان حرس الثورة في إيران عن استشهاد 4 مستشارين عسكريين إيرانيين في دمشق، كما كانت إيران قد قامت بشن هجوم بالصواريخ على مقر الموساد الإسرائيلي في أربيل ردًا على اغتيال قادة المقاومة في سوريا ولبنان.

تُذكر أن العلاقات بين إيران وإسرائيل متوترة منذ فترة طويلة، وتتصاعد التوترات بشكل خاص في مناطق الصراع في الشرق الأوسط.