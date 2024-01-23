فوز وتأهل تاريخي لمنتخبنا الى الدور الثاني

تأهل منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم لأول مرة في تاريخه الى الدور ثمن للنهائي من بطولة ٱسيا، من بوابة فوزه على نظيره الهندي بهدف دون رد سجله عمر خريبين د.76 مترجماً جملة ملعوبة في المباراة التي جمعت الطرفين على استاد البيت لحساب المجموعة الثانية في ختام دور المجموعات.



ورفع منتخبنا بهذا الفوز رصيده الى اربع نقاط بالمركز ليتأهل كواحد من بين افضل ثوالث المجموعات، رفقة المنتخب الاسترالي المتصدر بسبع نقاط و اوزباكستان الوصيف بخمس نقاط بعد تعادلهما بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما من نفس الجولة.



وأهدر منتخبنا الذي كان الطرف الأفضل والاكثر استحواذ و عديد الفرص للتسجيل الذي كان عصياً على مدار الشوطين، قبل ان يفك الخريبين الشيفرة بعد دخوله بديلاً لبابلو صباغ في الشوط الثاني.