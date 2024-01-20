عدوان إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا في دمشق
تعرض مبنى سكني في دمشق -مزة فيلات شرقية قبل قليل لعدوان إسرائيلي
وقال مدير عام مشفى المواساة، “عصام الأمين”، في تصريحات نقلتها المدينة إف إم. إن حصيلة العدوان الأولية وفاة مواطن وإصابة 3 آخرين، بينما أشار ناشطون لوجود الكثير من الإصابات الأخرى كون المبنى سكني مؤلف من 4 طوابق مأهولة وقد انهار بالكامل.
وقال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في “سوريا”،”اسماعيل السندواي”، بتصريحات نقلتها شام إف إم المحلية. «المبنى الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة السورية لا علاقة له بحركة الجـهاد. والأمين العام زياد نخالة بخير». كرد على الشائعات التي تحدثت عن استهدافه عقب العدوان.
وذكرت قناة الميادين حول المبنى المستهدف في المزة" بأنه مؤلف من ٣ طوابق وتشغله جهة تابعة لحرس الثورة في إيران
وأكدت على ارتقاء ثلاثة شهداء في العدوان على دمشق بينهم ضابطان إيرانيان من كوادر المعلوماتية في حرس الثورة"
وعلق مراسل القناة 13 العبرية بأن استهداف دمشق هو الأول لهذا العام, وجيش الاحتلال لم يرد على الصواريخ التي تخرج في الليالي الماضية من سوريا باتجاه الجولان رغم أن الاضرار كانت كبيرة ليلة الخميس في مستوطنات جنوب الجولان.
واضاف ان كيان الاحتلال يعلم بأن سوريا لديها قدرات عسكرية ولديها علاقات كبيرة مع ايران وحماس والجهاد ولا يمكن ان تنسى اسرائيل حادثة 2018 عندما اسقطت الطائرة الاسرائيلية في الشمال.
ولكن فتح جبهة سوريا خيار ضعيف جداََ ونتنياهو ومجلس الحرب مصرين على استهداف التواجد الايراني فقط لا غير ولا يريدو حرب ضد سورية ابداََ.
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