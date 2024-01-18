بريطانيا تضع معياراً دولياً لإدارة «الذكاء الاصطناعي» بأمان 

نشرت هيئة المعايير البريطانية، معيارا دوليا يعد الأول من نوعه، بشأن كيفية إدارة الذكاء الاصطناعي بأمان.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، بأن هيئة المعايير الإرشادية الجديدة في المملكة المتحدة، حددت كيفية إنشاء نظام إدارة للذكاء الاصطناعي، وتنفيذه وصيانته وتحسينه باستمرار، مع التركيز على الضمانات.

وبحسب الهيئة، فإن المعايير تقدم توجيهات بشأن كيفية قيام الشركات بتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي ونشرها بشكل مسؤول، داخليا وخارجيا. وقالت سوزان تايلور مارتن، الرئيس التنفيذي لـ"الهيئة البريطانية الوطنية للمعايير": إن الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا تحويلية، وتعد الثقة أمر شديد الأهمية، لكي يكون "الذكاء الاصطناعي" قوة مهمة تعمل من أجل الخير.

وأضافت أن نشر أول معيار دولي لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، يعد خطوة مهمة من أجل تمكين المؤسسات من إدارة التكنولوجيا بشكل مسؤول.

وكانت المملكة المتحدة قد نظمت أول قمة عالمية بشأن السلامة في استخدام الذكاء الاصطناعي، في تشرين الثاني الماضي، حيث التقى قادة العالم وشركات التكنولوجيا الكبرى من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التطوير الآمن والمسؤول لتقنية الذكاء الاصطناعي، بالاضافة إلى المخاطر المحتملة وطويلة المدى التي قد تشكلها التكنولوجيا.

وشملت هذه المخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل عمل برامج ضارة لشن الهجمات الإلكترونية، وحتى كونه يمثل تهديدا وجوديا محتملا للإنسانية، في حال فقد البشر السيطرة على التكنولوجيا.

