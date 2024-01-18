الجامعة العربية تحذر من توسيع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

أعلنت جامعة الدول العربية أن العراق يجب أن لا يتحول إلى ساحة لتسوية الحسابات، وحذرت من خطورة الانزلاق نحو “حرب واسعة” في المنطقة، أدلى الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، بهذه التصريحات أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية التي انعقدت لمناقشة التطورات في العراق.

تناول أبو الغيط الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران على مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، وأكد رفضه القاطع وإدانته لهذه الهجمات، شدد على وضوح وقاطعية مواقف الجامعة العربية في إدانة انتهاك سيادة العراق في السابق وأكد أن الدول العربية تتعامل مع جيرانها بروح حسن الجوار.

أبدى التضامن الكامل مع الحكومة العراقية في أي إجراءات تتخذها للحفاظ على سيادة البلاد وأمانها، حذر من أن العراق لا يجب أن يكون ميدانًا لتسوية الحسابات أو تحقيق مكاسب إقليمية، وحث على تجنب الانزلاق إلى توسيع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، معرضًا أمان المنطقة وسكانها لخطر كبير.

في وقت سابق، شهدت مدينة أربيل انفجارات كبيرة، ودوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية بالقرب من مطار أربيل الدولي، قام الحرس الثوري الإيراني بإطلاق صواريخ باليستية على موقع تابع للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى استهداف مجموعات إرهابية وفقاً لسبوتنيك عربية.

ردًا على هذا الهجوم، قامت وزارة الخارجية العراقية بتسليم ممثل إيران في بغداد، أبو الفضل عزيزي، مذكرة احتجاج أكدت فيها إدانة واستنكار العراق الشديدين للاعتداء والتأكيد على أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق ويتنافى مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمان المنطقة.

